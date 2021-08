Alfonso Signorini bomba su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe | “Non credo che riusciranno ad andare d’accordo infatti già …”

(Di mercoledì 4 agosto 2021), per il secondo anno consecutivo, è al timone della fortunatissima trasmissione di Canale 5, Il grande fratello vip. Quest’anno la trasmissione avrà in studio due opinionisteha sceltodopo che la stessa aveva chiesto che il figlio Davide, grande appassionato del programma che, pare, non si perda neppure una puntata, fosse potuto entrare nella casa più spiata d’Italia. Ma, poiché il ragazzo non è ancora maggiorenne,non l’ha potuta ...

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

Lo scoop è stato lanciato in esclusiva dal settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da. A dominare la copertina della rivista di gossip è un Gigi D'Alessio raggiante, al mare, che ...Jessica Mazzoli spera ora di poter andare avanti con il suo percorso musicale e, perché no, di rifarsi al Grande Fratello Vip di. La 29enne ha partecipato già a un Grande Fratello ...Alfonso Signorini, per il secondo anno consecutivo, è al timone della fortunatissima trasmissione di Canale 5, Il grande fratello vip. Quest’anno la trasmissione avrà in studio due opinioniste Adriana ...Denise Esposito incinta di Gigi D'Alessio. Il celebre e popolare cantautore campano diventerà papà per la quinta volta.