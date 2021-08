Vip in vacanza al Sud: party sull'isola azzurra per Katy Perry, Orlando Bloom e Irina Shayk (Di martedì 3 agosto 2021) Continua la sfilata delle star a Capri. sull'isola campana è andata in scena una grande mostra di beneficenza per l'Unicef nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo, organizzata dal brand internazionale "LuisaViaRoma". Ieri sera a Villa Verde, il patron del locale Francolino ha accolto con una festa a sorpresa alcuni ospiti protagonisti dell'evento, tra cui: Katy Perry, la mitica cantante pop americana, attrice e doppiatrice protagonista della serata insieme con il compagno Orlando Bloom, il famoso attore britannico, straordinario interprete di Will Turner nella saga di "Pirati dei ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 3 agosto 2021) Continua la sfilata delle star a Capri.campana è andata in scena una grande mostra di beneficenza per l'Unicef nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo, organizzata dal brand internazionale "LuisaViaRoma". Ieri sera a Villa Verde, il patron del locale Francolino ha accolto con una festa a sorpresa alcuni ospiti protagonisti dell'evento, tra cui:, la mitica cantante pop americana, attrice e doppiatrice protagonista della serata insieme con il compagno, il famoso attore britannico, straordinario interprete di Will Turner nella saga di "Pirati dei ...

Advertising

needsamici : RT @HereIsNica: @myybursinn Anche qui in Puglia, la nostra Murgia sta bruciando e a nessuno importa… c’è un bosco in fiamme da giorni. Oggi… - TerryEmpyre : @Signorasinasce Nelle ville dei vip in vacanza sparsi per tutta l’isola..a loro piacciono i migranti. - DonnaGlamour : Giulia Salemi in vacanza con Aurora Ramazzotti: le foto insieme delle vip - VIDDO_2 : Cari 20% di idioti elettori della lega, il capitone vi ringrazia dal papeete perché la vostra stupidità sta pagando… - HereIsNica : @myybursinn Anche qui in Puglia, la nostra Murgia sta bruciando e a nessuno importa… c’è un bosco in fiamme da gior… -