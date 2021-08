Ultime Notizie Roma del 03-08-2021 ore 20:10 (Di martedì 3 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione e Gabriella Luigi in studio è stato respinto il nuovo attacco hacker alla regione Lazio intanto resta massima l’attenzione e la collaborazione con le autorità competenti per ripristinare la sicurezza indagano anche I magistrati dell’antiterrorismo su quanto avvenuto in procura Roma ieri pomeriggio è arrivata anche la prima informativa della postale nel fascicolo viene contestata l’aggravante delle finalità di terrorismo le tre fattispecie di reato sono anche danneggiamento a sistemi informatici in base a quanto emerso l’attacco sarebbe partito dall’estero con rimbalzo in Germania chi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 agosto 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione e Gabriella Luigi in studio è stato respinto il nuovo attacco hacker alla regione Lazio intanto resta massima l’attenzione e la collaborazione con le autorità competenti per ripristinare la sicurezza indagano anche I magistrati dell’antiterrorismo su quanto avvenuto in procuraieri pomeriggio è arrivata anche la prima informativa della postale nel fascicolo viene contestata l’aggravante delle finalità di terrorismo le tre fattispecie di reato sono anche danneggiamento a sistemi informatici in base a quanto emerso l’attacco sarebbe partito dall’estero con rimbalzo in Germania chi ...

