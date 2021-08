Ufficiale | Gemignani è un nuovo difensore del Seregno

(Di martedì 3 agosto 2021) È: Andreaè ungiocatore del. Ilclasse 1996 ha sottoscritto un contratto annuale, con opzione per una seconda stagione. Nato a Lucca il 13 febbraio 1996, prodotto del settore giovanile dell’Empoli,arriva adopo le esperienze in serie C nel Pontedera (dal 2015 al 2017), nel Gavorrano (nel 2017-’18), nella Sambenedettese (dall’estate del 2018 fino al gennaio del 2019), nell’Alessandria (dal gennaio al giugno del 2019), dinella Sambenedettese (nel 2019-’20) e nel Livorno (nel ...

Per chiedere un riconoscimentodalle istituzioni della cittadina termale, si è mosso il ... giocatore della Nazionale italiana calcio amputati - scrivono i consiglieri Lucchesi e- .CENTROCAMPISTI:, Demontis, Gagliardi, Fenati, Miccoli ('99), Murgia, Sturaro, Bastita ('...gara tra Vado e Sanremese sarà trasmessa in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook,...Terzo rinforzo per il Seregno in questa finestra di mercato. Dopo il portiere Ermanno Fumagalli ed il difensore Daniele Solcia, la società azzurra comunica infatti l’ingaggio ...