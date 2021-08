Trieste Rock Summer Festival. 5-8 agosto 2021 (Di martedì 3 agosto 2021) XVIII Trieste Rock Summer Festival. Dal 5 all’8 agosto 2021 al Castello di San Giusto (Trieste) in concerto gruppi storici del Progressive e del New Progressive contemporaneo: per la prima volta al Festival l’Area Open Project di Patrizio Fariselli, il trittico dedicato alla Divina Commedia dei Metamorfosi per i 700 anni dalla morte di Dante; la celebrazione live del 50esimo anniversario della fondazione degli Osanna, in concerto assieme a Gianni Leone del Balletto di bronzo e Le Orme in uno degli ultimi tour. E poi il ritorno dei Sezione frenante, ... Leggi su udine20 (Di martedì 3 agosto 2021) XVIII. Dal 5 all’8al Castello di San Giusto () in concerto gruppi storici del Progressive e del New Progressive contemporaneo: per la prima volta all’Area Open Project di Patrizio Fariselli, il trittico dedicato alla Divina Commedia dei Metamorfosi per i 700 anni dalla morte di Dante; la celebrazione live del 50esimo anniversario della fondazione degli Osanna, in concerto assieme a Gianni Leone del Balletto di bronzo e Le Orme in uno degli ultimi tour. E poi il ritorno dei Sezione frenante, ...

Ultime Notizie dalla rete : Trieste Rock Trieste Rock Summer Festival al Castello di San Giusto Sarà interamente dedicata al Progressive italiano e vedrà alternarsi sul palco del Castello di San Giusto formazioni storiche e gruppi del New Progressive contemporaneo il Trieste Rock Summer Festival 2021. La filosofia alla base del tradizionale e atteso evento musicale estivo, giunto alla XVIII edizione e inserito nel calendario di Trieste Estate, è quella di ...

