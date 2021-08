Tajani: “Il cyber-attacco alla Regione Lazio è un fatto molto grave che bisogna evitare in futuro” (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “Il cyber-attacco alla Regione Lazio è un fatto molto grave che bisogna evitare in futuro. Soprattutto per scongiurare un rallentamento dei vaccini e proteggere i dati sensibili dei cittadini”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani (foto), che ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per rafforzare la sicurezza informatica. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “Ilè unchein. Soprattutto per scongiurare un rallentamento dei vaccini e proteggere i dati sensibili dei cittadini”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio(foto), che ha presentato un’interrogazioneCommissione Europea per rafforzare la sicurezza informatica. L'articolo L'Opinionista.

