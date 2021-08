Stellantis, Tavares: forte inizio d’anno, faremo grandi cose (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo avuto un forte inizio” nel 2021, “con una redditività record“. Lo ha detto il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, aprendo la conference call con gli analisti sui conti del primo semestre. “Numeri che danno ulteriore fiducia nel nostro lavoro” – ha aggiunto Tavares -. “Il gruppo ha solo 7 mesi, siamo ancora una ‘baby company’ ma “ci mettiamo la passione in quello che facciamo” e “sono molto fiducioso che con le nostre persone di talento questa società farà grandi cose“. Alimentati “dalla nostra diversità, guidiamo il modo in cui il mondo si muove”, ha ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo avuto un” nel 2021, “con una redditività record“. Lo ha detto il CEO di, Carlos, aprendo la conference call con gli analisti sui conti del primo semestre. “Numeri che danno ulteriore fiducia nel nostro lavoro” – ha aggiunto-. “Il gruppo ha solo 7 mesi, siamo ancora una ‘baby company’ ma “ci mettiamo la passione in quello che facciamo” e “sono molto fiducioso che con le nostre persone di talento questa società farà“. Alimentati “dalla nostra diversità, guidiamo il modo in cui il mondo si muove”, ha ...

