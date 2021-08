Ron, nuovo album a inizio 2022 (Di martedì 3 agosto 2021) GARLASCO – “Come sapete quest’anno festeggio 50 anni di carriera e per l’occasione a inizio 2022 uscirà il mio nuovo album di inediti. Il disco è stato anticipato da “Abitante di un corpo celeste” singolo uscito il 28 maggio e che avete accolto con affetto e un supporto meraviglioso e di questo vi ringrazio”. Lo ha annunciato, nei giorni scorsi, Ron sulla propria pagina Facebook ufficiale. “Nei prossimi mesi vorrei ripercorrere insieme e voi questi anni toccando alcuni dei momenti più belli e significativi della mia carriera artistica, partendo dagli inizi fino ad oggi. Siete pronti a intraprendere questo viaggio insieme a ... Leggi su lopinionista (Di martedì 3 agosto 2021) GARLASCO – “Come sapete quest’anno festeggio 50 anni di carriera e per l’occasione auscirà il miodi inediti. Il disco è stato anticipato da “Abitante di un corpo celeste” singolo uscito il 28 maggio e che avete accolto con affetto e un supporto meraviglioso e di questo vi ringrazio”. Lo ha annunciato, nei giorni scorsi, Ron sulla propria pagina Facebook ufficiale. “Nei prossimi mesi vorrei ripercorrere insieme e voi questi anni toccando alcuni dei momenti più belli e significativi della mia carriera artistica, partendo dagli inizi fino ad oggi. Siete pronti a intraprendere questo viaggio insieme a ...

