Raimondo Todaro passa alla concorrenza? L’inaspettato colpo di scena

Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l'occasione, continua a stupire e dopo l'addio a Milly Carlucci e il suo 'Ballando con le stelle', il ballerino...

ad Amici 2022 ? Sembra che sia proprio questo l'arcano che ha fatto salire la tensione sui social nei giorni scorsi. Mentre il siciliano rivelava al mondo di aver lasciato Ballando con ...L'addio dia ' Ballando con le stelle ', dopo quindici anni consecutivi come ballerino professionista della trasmissione di Rai 1, ha fatto molto discutere. Il personaggio televisivo ha ...Raimondo Todaro lascia tutti senza parole e dopo il suo addio a 'Ballando' in tanti aspettano novità: il ballerino passa alla concorrenza?Amici21: cambio di cattedra per Lorella Cuccarini, l'arrivo di Raimondo Todaro e l'addio di Arisa. Confermati Zerbi, Pettinelli, Celentano e Peparini.