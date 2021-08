Privacy e libertà tra Cina, Usa e Ue (Di martedì 3 agosto 2021) Ha iniziato Pechino, ovviamente. Come primo paese ad affrontare l’epidemia, la Cina si è ritrovata di fronte a tante scelte da compiere per la prima volta. Per un paese, però, nel quale il tracciamento è quotidiano, e che si regge su infrastrutture tecnologiche già rodate e su una generale accettazione di «documenti» o «pass» per accedere ad alcuni servizi, il «codice salute» non ha costituito una novità capace di creare dibattiti o malumori (anche per la natura autoritaria dello Stato, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 3 agosto 2021) Ha iniziato Pechino, ovviamente. Come primo paese ad affrontare l’epidemia, lasi è ritrovata di fronte a tante scelte da compiere per la prima volta. Per un paese, però, nel quale il tracciamento è quotidiano, e che si regge su infrastrutture tecnologiche già rodate e su una generale accettazione di «documenti» o «pass» per accedere ad alcuni servizi, il «codice salute» non ha costituito una novità capace di creare dibattiti o malumori (anche per la natura autoritaria dello Stato, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

arquer12 : RT @claudio_2022: Siamo già prigionieri del green pass. Tra i guariti senza foglio, vaccinatori in vacanza, certificazioni false, privacy a… - susymurzi : RT @claudio_2022: Siamo già prigionieri del green pass. Tra i guariti senza foglio, vaccinatori in vacanza, certificazioni false, privacy a… - AssuntaAccetto1 : RT @claudio_2022: Siamo già prigionieri del green pass. Tra i guariti senza foglio, vaccinatori in vacanza, certificazioni false, privacy a… - VotersItalia : RT @claudio_2022: Siamo già prigionieri del green pass. Tra i guariti senza foglio, vaccinatori in vacanza, certificazioni false, privacy a… - Angelit92832011 : @FrancescaCose E io ti ribadisco che chiedere un documento per dimostrare la propria età e accedere a un servizio,… -