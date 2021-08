Premi Scopigno e Pulici: ecco tutti i vincitori (Di martedì 3 agosto 2021) Svelati i vincitori dei Premi MANLIO Scopigno e FELICE Pulici 2020/2021. Gli eventi sono organizzati dall’ASD Scopigno Cup. Premi MANLIO Scopigno Saranno consegnati ad Amatrice (RI) presso l’Auditorium della Laga, lunedì 13 settembre alle ore 17.00 Miglior allenatore di Serie A: Antonio Conte (F.C. Inter) Miglior allenatore di Serie B: Fabrizio Castori (U.S. Salernitana) Manager of the year: Paolo Maldini (A.C. Milan) Presidente dell’anno: Antonio Percassi (Atalanta Calcio) Miglior giocatore Serie A: Romelu Lukaku (F.C. Inter) Miglior giocatore di Serie B: Davide Frattesi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Svelati ideiMANLIOe FELICE2020/2021. Gli eventi sono organizzati dall’ASDCup.MANLIOSaranno consegnati ad Amatrice (RI) presso l’Auditorium della Laga, lunedì 13 settembre alle ore 17.00 Miglior allenatore di Serie A: Antonio Conte (F.C. Inter) Miglior allenatore di Serie B: Fabrizio Castori (U.S. Salernitana) Manager of the year: Paolo Maldini (A.C. Milan) Presidente dell’anno: Antonio Percassi (Atalanta Calcio) Miglior giocatore Serie A: Romelu Lukaku (F.C. Inter) Miglior giocatore di Serie B: Davide Frattesi ...

Advertising

ACM_Indo : PREMI MANLIO SCOPIGNO Serie A best coach: Conte (Inter) Serie B best coach: Castori (Salernitana) Manager of the Y… - PuliciGpulici : RT @SCOPIGNOCUP: Rivelati i premi MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI 2020/2021 - SCOPIGNOCUP : Rivelati i premi MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI 2020/2021 - Cagliari_1920 : Premi Scopigno e Pulici, Maldini miglior manager dell’anno #cagliaricalcio - LALAZIOMIA : Premi Scopigno e Pulici, è Maldini il miglior manager dell'anno -