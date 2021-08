Orrore in chat, madre fa prostituire il figlio con un prete per denaro (Di martedì 3 agosto 2021) In cambio di denaro una madre avrebbe fatto prostituire, seppure via chat, il proprio figlio minorenne con un sacerdote di 63 anni. I fatti sono accaduti tra Perugia dove vive il sacerdote e il palermitano dove sono residenti madre e figlio. Prostituzione in chat I carabinieri di Perugia hanno arrestato l’uomo per prostituzione minorile aggravata, mentre la madre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 3 agosto 2021) In cambio diunaavrebbe fatto, seppure via, il propriominorenne con un sacerdote di 63 anni. I fatti sono accaduti tra Perugia dove vive il sacerdote e il palermitano dove sono residenti. Prostituzione inI carabinieri di Perugia hanno arrestato l’uomo per prostituzione minorile aggravata, mentre laL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

lazzaro14 : Perugia, 17enne costretto dalla madre a prostituirsi con un parroco. In manette la donna e il prete - Virus1979C : RT @LaStampa: Termini imerese, parroco in manette per prostituzione minorile. Le chat dell’orrore: “Mandami altri video, li pretendo” https… - aranciaverde : RT @serenel14278447: Termini imerese, parroco in manette per prostituzione minorile. Le chat dell’orrore: “Mandami altri video, li pretendo… - serenel14278447 : Termini imerese, parroco in manette per prostituzione minorile. Le chat dell’orrore: “Mandami altri video, li prete… - LaStampa : Termini imerese, parroco in manette per prostituzione minorile. Le chat dell’orrore: “Mandami altri video, li prete… -