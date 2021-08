“Non li voglio nella Casa”. GF Vip, Alfonso Signorini chiude la porta. Loro restano fuori (Di martedì 3 agosto 2021) Continuano i preparativi per l’edizione numero 6 del GF Vip. Obiettivo di Alfonso Signorini, fare meglio dell’edizione della passata stagione. Fare meglio sarà molto difficile. L’edizione numero 5 infatti, segnata dal trionfo di Tommaso Zorsi, era stata l’edizione dei record. L’annuncio era arrivato da Alfonso Signorini durante la diretta: “Questo è stato il Grande Fratello Vip più lungo del mondo”. Ma non solo, il record era stato anche per le 338 milioni di pagine viste sul sito, 279 milioni di video visti su Mediaset Play, 335 milioni di stream dalla Casa. E ancora oltre 5 milioni di tweet in prime ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Continuano i preparativi per l’edizione numero 6 del GF Vip. Obiettivo di, fare meglio dell’edizione della passata stagione. Fare meglio sarà molto difficile. L’edizione numero 5 infatti, segnata dal trionfo di Tommaso Zorsi, era stata l’edizione dei record. L’annuncio era arrivato dadurante la diretta: “Questo è stato il Grande Fratello Vip più lungo del mondo”. Ma non solo, il record era stato anche per le 338 milioni di pagine viste sul sito, 279 milioni di video visti su Mediaset Play, 335 milioni di stream dalla. E ancora oltre 5 milioni di tweet in prime ...

