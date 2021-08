LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Francesca Genzo vola in finale, Samuele Burgo non ce la fa (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:22 Partite! 03:19 Presentazione delle atlete in corso. 03:12 Tra dieci minuti toccherà alle semifinali del K2 500 femminile: Nuova Zelanda, Francia, Slovenia, Ungheria 1, Ungheria 2, Germania 1, Germania 2 e Cina le prime otto formazioni a scendere in acqua. 03:10 Non riesce l’impresa a Burgo, quinta piazza per lui in 3’25”673, ultimi 250m da primo della classe per Samuele, purtroppo bisognava rompere gli indugi un po’ prima. In finale vanno Fernando Pimenta, Adam Varga, Thomas Green e Augustin Vernice. 03:08 Ultima posizione per Samuele al ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03:22 Partite! 03:19 Presentazione delle atlete in corso. 03:12 Tra dieci minuti toccherà alle semifinali del K2 500 femminile: Nuova Zelanda, Francia, Slovenia, Ungheria 1, Ungheria 2, Germania 1, Germania 2 e Cina le prime otto formazioni a scendere in acqua. 03:10 Non riesce l’impresa a, quinta piazza per lui in 3’25”673, ultimi 250m da primo della classe per, purtroppo bisognava rompere gli indugi un po’ prima. Invanno Fernando Pimenta, Adam Varga, Thomas Green e Augustin Vernice. 03:08 Ultima posizione peral ...

