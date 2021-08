L’allenatore di Jacobs ai “rosiconi” Usa | “Ma quale doping | può correre pure più veloce”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 3 agosto 2021) Tokyo, 3 ago – La vittoria olimpica di Marcellsta mandando ai pazzi gli Stati Uniti “atletici” che, non accettando il nuovo record, si sperticano in accuse divere o sottintese.dell’atleta, però, rispedisce con una sola frase, secca, queste accuse al mittente. Camossi,diPaolo Camossi, allenatore dello sprinter azzurro dal lontano 2015, non ha preso affatto bene le insinuazioni della stampa Usa e britannica suldi cui si sarebbe macchiato Marcell. Ricordiamo che il Washington Post ha chiaramente accusato il ...