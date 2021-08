Italia - Inghilterra, l'Uefa: 'Procedimento contro la FA inglese' (Di martedì 3 agosto 2021) I disordini causati dai tifosi inglesi a Wembley in occasione della finale Italia - Inghilterra degli Europei sono finiti sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa, che ha aperto un Procedimento ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 agosto 2021) I disordini causati dai tifosi inglesi a Wembley in occasione della finaledegli Europei sono finiti sotto la lente d'ingrandimento dell', che ha aperto un...

Advertising

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ?? L’#Italia è la squadra che in una finale di un #Europeo ha registrato il possesso palla… - serieAnews_com : #Euro2020, l'#Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della #Federazioneinglese per i disordini a… - LALAZIOMIA : Euro 2020, comunicato UEFA: “Procedimento disciplinare contro la FA per i disordini di Italia-Inghilterra”… - SilviaPrato1 : RT @mirkonicolino: A seguito delle indagini effettuate dall'#UEFA Ethics and Disciplinary Inspector, è stato aperto un procedimento discipl… - finelinexcarla : amo tutto bene stavo riguardando i momenti clue della finale italia-inghilterra, tu? -