Giunta: 'Grazie Fede! È stata una pagina stupenda, ma ora apriamone un'altra' (Di martedì 3 agosto 2021) Matteo Giunta parla di Federica Pellegrini. Sui social, il tecnico e fidanzato posta questo pensiero: 'Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. Se ... Leggi su gazzetta (Di martedì 3 agosto 2021) Matteoparla di Federica Pellegrini. Sui social, il tecnico e fidanzato posta questo pensiero: '!! È stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. Se ...

Advertising

Gazzetta_it : #Giunta: “Grazie Fede! È stata una pagina stupenda, ma ora apriamone un’altra” - BRieccomi : @GiovanniToti Non grazie a te e alla tua giunta - targeno : RT @AMDdamanna: 150 milioni dei romani pagati per avere Roma invasa dalla monnezza, grazie all'incapacità della giunta Raggi. LMS @borrill… - BPinerolo : @MinutemanItaly Nessuno si senta offeso, ma se si crede possibile fare rivoluzioni grazie allo strumento giudiziari… - SimoneM1978 : RT @AMDdamanna: 150 milioni dei romani pagati per avere Roma invasa dalla monnezza, grazie all'incapacità della giunta Raggi. LMS @borrill… -