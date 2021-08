Galatasaray, il presidente Burak Elmas: “Falcao e Feghouli devono trovarsi un altro club” (Di martedì 3 agosto 2021) Il presidente del Galatasaray, Burak Elmas, a margine di un seminario estivo del TFF Central Referee Board ha parlato anche di mercato. “Ho parlato con Falcao e Feghouli, hanno dato tanto, ma con questa situazione ho detto loro che non è possibile per noi sostenere determinate cifre. Ho detto loro di trovare un club in breve tempo”. Foto: Twitter Galatasaray L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Ildel, a margine di un seminario estivo del TFF Central Referee Board ha parlato anche di mercato. “Ho parlato con, hanno dato tanto, ma con questa situazione ho detto loro che non è possibile per noi sostenere determinate cifre. Ho detto loro di trovare unin breve tempo”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

