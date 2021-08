Estate 2021: la tempesta perfetta di Francesco (Di martedì 3 agosto 2021) Come se il mondo - credendo di uscire dal Covid - avesse riacceso i motori e ripreso, tutte insieme, le crisi e le rese dei conti rimaste in sospeso: non solo nella comunità internazionale (tra cinesi e americani, tra israeliani e palestinesi), ma pure all’interno di quella ecclesiale (tra gli episcopati tedesco, audacemente progressista, e statunitense, pervicacemente conservatore). Con immancabile riverbero sui rapporti con l’Italia, che del papato costituisce dal tempo di Costantino il retroterra strategico. E come se, in simbiosi con il meteo impazzito dell’Estate 2021, fra trombe d’aria e cappe di calura, gli sbalzi a ripetizione lasciassero ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) Come se il mondo - credendo di uscire dal Covid - avesse riacceso i motori e ripreso, tutte insieme, le crisi e le rese dei conti rimaste in sospeso: non solo nella comunità internazionale (tra cinesi e americani, tra israeliani e palestinesi), ma pure all’interno di quella ecclesiale (tra gli episcopati tedesco, audacemente progressista, e statunitense, pervicacemente conservatore). Con immancabile riverbero sui rapporti con l’Italia, che del papato costituisce dal tempo di Costantino il retroterra strategico. E come se, in simbiosi con il meteo impazzito dell’, fra trombe d’aria e cappe di calura, gli sbalzi a ripetizione lasciassero ...

AlbertoNardelli : Estate Italiana, 2021 - marattin : Abbiamo iniziato l’estate 2021 non essendoci abbracciati per quasi un anno e mezzo. Avevamo bisogno di abbracci. E… - Internazionale : In questi giorni di caldo, l’acqua non è l’unica cosa che manca nelle carceri italiane. In alcune celle manca anche… - Cosmopolitan_IT : Strani nomi per maxi tendenze: vi presentiamo le trecce a polpo (davvero!) amatissime dalle star - promozioni24 : #Catalogo Avon Il Meglio della Tua Estate dal 1/08 al 31/08/2021 -