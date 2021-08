Da genderfluid a “maschilista”: ecco perché ora le femministe attaccano Madame (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 ago — Nello schizofrenico mondo delle piattaforme social è sufficiente un post di qualche riga per passare da paladini della fluidità di genere a nemici giurati della causa femminista e fiancheggiatori del più becero patriarcato: è quanto è successo a Madame, la giovanissima cantante veneta amata dalle ultime generazioni e arrivata all’orecchio del grande pubblico dopo la sua partecipazione all’ultimo festival di Sanremo. Madame fa rosicare le femministe Di Madame, che si dichiara apertamente bisessuale e fa della fluidità di genere la propria bandiera, di tutto si può dire tranne che accusarla di antifemminismo. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 ago — Nello schizofrenico mondo delle piattaforme social è sufficiente un post di qualche riga per passare da paladini della fluidità di genere a nemici giurati della causa femminista e fiancheggiatori del più becero patriarcato: è quanto è successo a, la giovanissima cantante veneta amata dalle ultime generazioni e arrivata all’orecchio del grande pubblico dopo la sua partecipazione all’ultimo festival di Sanremo.fa rosicare leDi, che si dichiara apertamente bisessuale e fa della fluidità di genere la propria bandiera, di tutto si può dire tranne che accusarla di antifemminismo. ...

