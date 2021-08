Covid: Regione Fvg, 94 contagi e 4 in terapia intensiva (Di martedì 3 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.502 test e tamponi sono state riscontrate 94 nuove positività, pari a 1,7%. Nel dettaglio, su 4198 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 contagi, con una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.502 test e tamponi sono state riscontrate 94 nuove positività, pari a 1,7%. Nel dettaglio, su 4198 tamponi molecolari sono stati rilevati 79, con una ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regione Regione Lazio. Entro venerdì si potrà nuovamente prenotare per vaccinarsi Ansa . Dovrebbero ripartire entro 3 giorni le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid in Lazio, fermate da un pesante attacco hacker ai sistemi informatici della Regione . " Entro 72 ore verranno ripristinate le funzionalità per le nuove prenotazioni di vaccino , con le medesime ...

Covid: Regione Fvg, 94 contagi e 4 in terapia intensiva - Cronaca Agenzia ANSA Covid Emilia Romagna, 365 contagi e nessun decesso: bollettino 3 agosto Lo comunica la Regione nel bollettino quotidiano. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'1,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+2 rispetto a ...

Covid Campania, 361 nuovi contagi e 4 morti: bollettino di martedì 3 agosto I dati relativi all’andamento della pandemia di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, diramati oggi, martedì 3 agosto 2021, ...

