Como, in 200 a ballare in discoteca: locale chiuso per 15 giorni e maxi multa (Di martedì 3 agosto 2021) Duecento persone ballavano dentro una discoteca in barba alle norme anti Covid. A sorprenderle è stata la polizia locale di Appiano Gentile, comune in provincia di Como. È successo... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 3 agosto 2021) Duecento persone ballavano dentro unain barba alle norme anti Covid. A sorprenderle è stata la poliziadi Appiano Gentile, comune in provincia di. È successo...

Advertising

VoceDelTrentino : In 200 in discoteca a Como: chiusura per 15 giorni e maxi multa al locale - - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Como, in 200 a ballare in discoteca: locale chiuso per 15 giorni e maxi multa - GPiziarte : RT @ilmessaggeroit: Como, in 200 a ballare in discoteca: locale chiuso per 15 giorni e maxi multa - MonickMistika : RT @Gazzettino: Como, in 200 a ballare in discoteca: locale chiuso per 15 giorni e maxi multa - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Como, in 200 a ballare in discoteca: locale chiuso per 15 giorni e maxi multa -