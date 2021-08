Chiusura funicolare di Chiaia e assunzioni in Anm in commissione Infrastrutture

Advertising

MarescaCatello : La notizia di una probabile chiusura della funicolare di Chiaia da settembre è l'ennesima umiliazione per i #napoletani. - malpensa24 : Da domani sarà aperta anche nei giorni feriali la Funicolare del #SacroMontediVarese: unico giorno di chiusura il l… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura funicolare

2a News

..., che comunque si annunciano lunghissimi". Insomma, vengono lasciati nel più completo abbandono 14mila cittadini che non sapranno come muoversi sull'asse Vomero - Chiaia. "Questa, ...Lo stop forzato delladi Chiaia rappresenta una nuova e l'ultima in ordine di tempo emergenza nel trasporto pubblico cittadino: unache penalizzerà per molto tempo circa ...Protesta dei commercianti contro la chiusura della Funicolare di Chiaia, a causa della scadenza della manutenzione ventennale il 30 settembre prossimo ...Dal Comune di Napoli nessun segnale per un’eventuale proroga A partire dal prossimo settembre la Funicolare di Chiaia sarà chiusa per i lavori del ventennale. Mentre si annunciano tempi lunghi e gravi ...