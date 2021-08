Calciomercato | il Santos ufficializza Kaio Jorge alla Juventus

(Di martedì 3 agosto 2021). La società di Andrea Agnelli ha superato la concorrenza timida del Napoli e quella molto più agguerrita del Milan di Paolo Maldini e Ricky Massara portandosi a casa, a prezzo di saldo, il gioiello del. Un acquisto di prospettiva sul quale Federico Cherubini e Pavel Nedved puntano moltissimo: la punta carioca, se confermerà le sue doti, potrebbe essere il futuro attaccante della Juve per diversi anni. Il ragazzo lascia, quindi, un bianconero per abbracciarne un altro: il suo arrivo in Serie A è ufficiale....

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @SantosFC ufficializza la cessione di #KaioJorge alla @juventusfc: il comunicato del club brasi… - SkySport : Juventus-Kaio Jorge, il #Santos: 'C'è l'accordo con i bianconeri'. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - Gazzetta_it : Kaio Jorge alla Juve: accordo fatto. Lo conferma il Santos #Calciomercato - SiamoPartenopei : Kaio Jorge alla Juve, il presidente del Santos: 'Raggiunto il miglior accordo possibile' - ilpodsport : #Calciomercato Kaio Jorge, ufficiale l'accordo tra Juve e Santos #ilpodsport -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Santos

IlFC augura buona fortuna all'atleta'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI, Emerson Palmieri e Zakaria in pole. Tutino e Ounas verso l'addio Ziliani: "UEFA ...Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui principali campionati al mondo, tutte le notizie di lunedì 2 agosto: Ilconferma: "Accordo con la ...Kaio Jorge ufficiale alla Juve: il tweet del Santos. Prima ancora del comunicato ufficiale della Juventus, è stato il Santos a rendere ufficiale il trasferimento di Kaio Jorge al ...Dopo il rinnovo di Giorgio Chiellini, è ufficiale l’arrivo di Kaio Jorge alla Juve. Tra le mura nerazzurre, invece, si fa di tutto per non lasciar partire Romelu Lukaku: il Chelsea lancia la proposta.