Calcio: Tar Lazio respinge ricorso proposto dal Chievo (Di martedì 3 agosto 2021) Questo verdetto dovrebbe aprire le porte della Serie B al Cosenza COSENZA - "Con decreto 04163/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rigetta il ricorso proposto dal Chievo Verona per ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) Questo verdetto dovrebbe aprire le porte della Serie B al Cosenza COSENZA - "Con decreto 04163/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per ilrigetta ildalVerona per ...

Advertising

Gazzetta_it : Il Chievo è out, anche il Tar del Lazio respinge il ricorso: Cosenza in B - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - No del Tar al Chievo, Cosenza riammesso in Serie B - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - No del Tar al Chievo, Cosenza riammesso in Serie B - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - No del Tar al Chievo, Cosenza riammesso in Serie B - apetrazzuolo : NEWS - No del Tar al Chievo, Cosenza riammesso in Serie B -