Boari: “Un bel 10 e lode per il mio storico bronzo” (Di martedì 3 agosto 2021) L’azzurra del tiro con l’arco Lucilla Boari, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, racconta la sua esperienza olimpica. gve/mrv/gm/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) L’azzurra del tiro con l’arco Lucillaalle Olimpiadi di Tokyo, racconta la sua esperienza olimpica. gve/mrv/gm/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Boari: “Un bel 10 e lode per il mio storico bronzo” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Boari: 'Un bel 10 e lode per il mio storico bronzo' - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Boari: 'Un bel 10 e lode per il mio storico bronzo' - - infoitsport : Olimpiadi: Boari, 'papà commosso e felice, bel momento per mia famiglia' - infoitsport : Olimpiadi: Boari, 'papà commosso e felice, bel momento per mia famiglia' -