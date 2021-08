Bene confiscato come hub vaccinale: ‘Libera’ scrive all’Asl di Benevento (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNelle giornate del 10 ed 11 luglio, su iniziativa del Coordinamento Provinciale di Libera Benevento, tanti giovani e rappresentanti di associazioni, organizzazioni, movimenti e comitati, si sono rimboccati le maniche per iniziare a donare dignità all’ex Cementificio Ciotta, Bene confiscato alla criminalità organizzata. Giornate composte da gesti di pulizia, da costruzione di panche, dall’inizio della pitturazione del cancello d’ingresso, dalla pitturazione di blocchi di cemento, dallo sgombero di una palazzina piena di carte e faldoni e dalla creazione della scritta ben in vista con la dicitura ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNelle giornate del 10 ed 11 luglio, su iniziativa del Coordinamento Provinciale di Liberavento, tanti giovani e rappresentanti di associazioni, organizzazioni, movimenti e comitati, si sono rimboccati le maniche per iniziare a donare dignità all’ex Cementificio Ciotta,alla criminalità organizzata. Giornate composte da gesti di pulizia, da costruzione di panche, dall’inizio della pitturazione del cancello d’ingresso, dalla pitturazione di blocchi di cemento, dallo sgombero di una palazzina piena di carte e faldoni e dalla creazione della scritta ben in vista con la dicitura ...

Advertising

anteprima24 : ** Bene confiscato come hub vaccinale: '#Libera' scrive all'Asl di #Benevento ** - TV7Benevento : Libera. Lettera Aperta all'Asl di Benevento per l'utilizzo del Bene Confiscato di Contrada Olivola come Hub vaccina… - MarescaCatello : La scorsa notte Villa Nestore, bene confiscato alla camorra che oggi ospita un centro sportivo polifunzionale, è st… - francobus100 : Abusivi nel bene confiscato, fuori il centro anti-violenza nel Napoletano - FILLEACGILTO : RT @CgilCampania: ?? Questa mattina sono venuti a trovarci le volontarie e i volontari di @LiberaCampania impegnati per una settimana nel be… -