Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 16:30 (Di lunedì 2 agosto 2021) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2021 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI MANTIENE REOGLARE IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA Regione. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A12 Roma-TARQUINIA A CAUSA DI UN INCENDIO CHE STA INTERESSANDO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER LA A91 Roma-FIUMICINO E FREGENE; ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA. TRASPORTO FERROVIARIO SULLA Roma CIVITA CASTELLANA VITERBO, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 agosto 2021)DEL 2 AGOSTOORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLASI MANTIENE REOGLARE IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A12-TARQUINIA A CAUSA DI UN INCENDIO CHE STA INTERESSANDO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER LA A91-FIUMICINO E FREGENE; ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA. TRASPORTO FERROVIARIO SULLACIVITA CASTELLANA VITERBO, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Incendi Abruzzo e Sicilia, emergenza: 'Attacco sistematico non casuale', c'è la mano dell'uomo, tutti i perché La Regione ha chiesto mezzi e risorse a Roma. Treni con ritardi di oltre 400 minuti sulla ferrovia ... Pesantissimi gli effetti sulla viabilità a causa degli incendi che stanno letteralmente mettendo in ...

Ultime Notizie Roma del 02 - 08 - 2021 ore 12:10 ...a 400 minuti sulla ferrovia Adriatica nella giornata di ieri i caselli autostradali chiusi automobilisti bloccati Però sulle statali e sulle strade interne pesantissime gli effetti sulla viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 07:30