Verso il Green Pass obbligatorio per navi, treni e aerei: chi può controllarlo? Il governo Draghi vuole varare un nuovo decreto che estenda il Green Pass obbligatorio per navi, traghetti, treni e aerei tra domani e giovedì 5 agosto. Ma intanto c'è un nodo da sciogliere per la Certificazione Verde Covid-19 che da venerdì 6 sarà necessaria per accedere a bar e ristoranti al chiuso, palestre e piscine al chiuso, centri termali, musei, cinema, spettacoli dal vivo, fiere e congressi: chi può controllarlo? Il decreto Covid del 22 luglio affida la responsabilità ai gestori degli esercizi e permette di utilizzare l'app "Verifica C19" per scansionare il ...

