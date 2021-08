Ultime Notizie Roma del 02-08-2021 ore 15:10 (Di lunedì 2 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio dopo la Sardegna e dopo la Sicilia emergenza incendi anche in Abruzzo a Pescara brucia la pineta dannunziana le fiamme hanno l’ambito le abitazioni ci sono fronti aperti in ogni provincia della regione del Centro Italia treni con ritardo fino a 400 minuti sulla ferrovia Adriatica nella giornata di ieri i caselli autostradali chiusi automobilisti bloccati per sulle statali sulle strade interne pesantissimi gli effetti sulla viabilità a causa dei roghi fuggi fuggi dalle spiagge ieri le scintille spinte dal vento hanno fatto incendiare Le Palme degli stabilimenti balneari un disastro di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 agosto 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio dopo la Sardegna e dopo la Sicilia emergenza incendi anche in Abruzzo a Pescara brucia la pineta dannunziana le fiamme hanno l’ambito le abitazioni ci sono fronti aperti in ogni provincia della regione del Centro Italia treni con ritardo fino a 400 minuti sulla ferrovia Adriatica nella giornata di ieri i caselli autostradali chiusi automobilisti bloccati per sulle statali sulle strade interne pesantissimi gli effetti sulla viabilità a causa dei roghi fuggi fuggi dalle spiagge ieri le scintille spinte dal vento hanno fatto incendiare Le Palme degli stabilimenti balneari un disastro di ...

