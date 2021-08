Terni, No Vax sospesa dal lavoro: per il giudice è legittimo (Di lunedì 2 agosto 2021) commenta Un'operatrice sociosanitaria di Terni è stata sospesa dal lavoro e dallo stipendio per aver rifiutato il vaccino contro il Covid - 19. Non d'accordo con il provvedimento, ha fatto ricorso al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) commenta Un'operatrice sociosanitaria diè statadale dallo stipendio per aver rifiutato il vaccino contro il Covid - 19. Non d'accordo con il provvedimento, ha fatto ricorso al ...

