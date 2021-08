Quando guardo le Olimpiadi ho sempre un rigurgito nei confronti del calcio (Di lunedì 2 agosto 2021) Quando guardo le Olimpiadi ho sempre un rigurgito nei confronti del mondo del calcio. Soprattutto l’Olimpiade evidenzia sistematicamente una distanza abissale nel livello culturale medio dei protagonisti. Lo si percepisce nella gestione della comunicazione durante le interviste post gara. Uno spettacolo nello spettacolo per chi è abituato per anni a sorbirsi le stesse, per alcuni versi stupide, e scontate affermazioni dei calciatori. Quando una gara finisce emergono tante emozioni. La loro natura ed intensità è in relazione sia all’esito della gara, che al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021)lehounneidel mondo del. Soprattutto l’Olimpiade evidenzia sistematicamente una distanza abissale nel livello culturale medio dei protagonisti. Lo si percepisce nella gestione della comunicazione durante le interviste post gara. Uno spettacolo nello spettacolo per chi è abituato per anni a sorbirsi le stesse, per alcuni versi stupide, e scontate affermazioni dei calciatori.una gara finisce emergono tante emozioni. La loro natura ed intensità è in relazione sia all’esito della gara, che al ...

