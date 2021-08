Pfizer e Moderna hanno aumentato i prezzi dei loro vaccini in Europa (Di lunedì 2 agosto 2021) Lo dice il Financial Times, che ha visto i nuovi contratti di fornitura tra le aziende farmaceutiche e l'Unione Europea Leggi su ilpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Lo dice il Financial Times, che ha visto i nuovi contratti di fornitura tra le aziende farmaceutiche e l'Unione Europea

