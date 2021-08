Mercatello | tragedia sulla spiaggia | muore bagnante 65enne

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stato colpito da un malore, molto probabilmente un infarto, che ne ha provocato la morte per annegamento, l’uomo di 65 anni che ha perso la vitadi, a Salerno, nella parte orientale. Lasi è consumata questa mattina poco dopo le 8:20 davanti agli occhi dei numerosi cittadini che cercavano ristoro dal caldo. L’uomo ha avvertito un malore ed in evidenti difficoltà è stato soccorso. L’ambulanza medicalizzata dell’associazione Humanitas, partita da via Vernieri, ha effettuato un tentativo di ...

Salernonotizie.it

Salernonotizie.it