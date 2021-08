Kane-Tottenham, è rottura totale | 180 milioni per Paratici: quattro colpi in Serie A (Di lunedì 2 agosto 2021) rottura totale tra Kane e il Tottenham, c’è il Manchester City: 180 milioni per Fabio Paratici, pronti quattro colpi in Serie A Harry Kane è assoluto protagonista di questa sessione… L'articolo Kane-Tottenham, è rottura totale 180 milioni per Paratici: quattro colpi in Serie A è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 2 agosto 2021)trae il, c’è il Manchester City: 180per Fabio, prontiinA Harryè assoluto protagonista di questa sessione… L'articolo, è180perinA è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Il Tottenham guarda in Italia per il dopo-Kane: non solo Vlahovic, piace anche Lautaro - Ste_Gualdoni : RT @corradone91: Bufera #Tottenham. Harry #Kane non si è presentato nel ritiro degli Spurs, dov'era atteso oggi dopo le vacanze post-#Euro2… - Ste_Gualdoni : RT @FBiasin: #Kane non si è presentato al campo d’allenamento del #Tottenham. Sarà ancora a Wembley. - asti_gioachino : RT @NicolaBalice: Insomma, un inizio tranquillo per #Paratici... #Kane #Tottenham - enrico_gasta : RT @7Robymar: Kane non si è presentato al ritiro del Tottenham. Mi sembra uno spreco come vice Lukaku, ma mi fido di Beppe. -