Kaio Jorge alla Juve, l'annuncio del Santos (Di lunedì 2 agosto 2021) Kaio Jorge alla Juventus. Il Santos ha annunciato la cessione del 19enne attaccante alla società bianconera. Il club paulista ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con la Juventus oggi. "Il club ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021)ntus. Ilha annunciato la cessione del 19enne attaccantesocietà bianconera. Il club paulista ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con lantus oggi. "Il club ...

Advertising

DiMarzio : #KaioJorge sarà un nuovo giocatore della #Juve: le cifre dell'affare - romeoagresti : La #Juventus sta lavorando per portare #KaioJorge giovedì a Torino // Juve are working on bringing Kaio Jorge to T… - forumJuventus : Kaio Jorge in partenza per Torino ?????? - fabioct_ : Comunque abbiamo pagato Kaio Jorge più di quanto il Milan abbia incassato da Donnarumma, quindi deve essere forte per forza. - giannini_walter : RT @Pirichello: Se Kaio Jorge fosse costato 3 milioni li avrebbe preso il Milan, vedrete che non saranno 3 milioni -