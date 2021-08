Juventini, Chiellini verso il rinnovo: le cifre (Di lunedì 2 agosto 2021) Giorgio Chiellini continua a scrivere la storia bianconera. Dopo un’Europeo vinto da capitano e la stessa voglia di sempre di essere un leader, è pronto il rinnovo. Giorgio Chiellini set to sign a new contract with Juventus until June 2023. Two-years extension to be announced soon. #Juve @SkySport…and it means he’s planning to be part of Italy team at Qatar World Cup 2022. #Chiellini— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021 La Juventus è pronta ad offrirgli, come riporta Fabrizio Romano, un biennale a 2.5 milioni all’anno. Quindi, estendendolo fino al 2023, vuol dire che Chiellini punta al ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 agosto 2021) Giorgiocontinua a scrivere la storia bianconera. Dopo un’Europeo vinto da capitano e la stessa voglia di sempre di essere un leader, è pronto il. Giorgioset to sign a new contract with Juventus until June 2023. Two-years extension to be announced soon. #Juve @SkySport…and it means he’s planning to be part of Italy team at Qatar World Cup 2022. #— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021 La Juventus è pronta ad offrirgli, come riporta Fabrizio Romano, un biennale a 2.5 milioni all’anno. Quindi, estendendolo fino al 2023, vuol dire chepunta al ...

