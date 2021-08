“Incontro imminente”: la Juventus svela il bluff di Allegri (Di lunedì 2 agosto 2021) La Juventus vuole rinforzare il centrocampo. Tra oggi e domani ci sarà un meeting tra l’agente di Pjanic e i dirigenti bianconeri. La Juventus vuole tornare ad essere la regina del calcio italiano e per farlo è stato richiamato sulla panchina bianconera Massimiliano Allegri. La squadra juventina ha battuto il Cesena e il Monza nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 2 agosto 2021) Lavuole rinforzare il centrocampo. Tra oggi e domani ci sarà un meeting tra l’agente di Pjanic e i dirigenti bianconeri. Lavuole tornare ad essere la regina del calcio italiano e per farlo è stato richiamato sulla panchina bianconera Massimiliano. La squadra juventina ha battuto il Cesena e il Monza nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

