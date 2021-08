Howard Rubin, l’ex braccio destro di Soros accusato di violenze sessuali (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago – Howard Rubin, ex braccio destro di George Soros, è stato accusato da sei donne di violenza sessuale. Accuse pesanti perché il 66enne Rubin, sposato, secondo le sei donne avrebbe sborsato 5mila dollari per sessioni sadomaso in una prigione sotterranea che aveva fatto costruire appositamente per queste pratiche nel suo lussuoso attico di New York, nella centralissima Manhattan. Adesso alcune donne che sostengono di aver preso preso parte a quelle sessioni di sesso perverso hanno fatto causa all’ex uomo fidato di Soros. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago –, exdi George, è statoda sei donne di violenza sessuale. Accuse pesanti perché il 66enne, sposato, secondo le sei donne avrebbe sborsato 5mila dollari per sessioni sadomaso in una prigione sotterranea che aveva fatto costruire appositamente per queste pratiche nel suo lussuoso attico di New York, nella centralissima Manhattan. Adesso alcune donne che sostengono di aver preso preso parte a quelle sessioni di sesso perverso hanno fatto causa aluomo fidato di. ...

Ultime Notizie dalla rete : Howard Rubin howard rubin, ex braccio destro di george soros, e' accusato da sei donne di abusi e violenze... Dagotraduzione dal Daily Mail Howard Rubin con la moglie Mary Henry L'ex manager finanziario e braccio destro di George Soros, Howard Rubin, è stato accusato di violenze sessuali da sei donne. Secondo le vittime, Rubin, 66 anni, ...

