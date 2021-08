Green pass nei locali, ristoratori veneti lanciano una raccolta firma per dire No (Di lunedì 2 agosto 2021) ... l'associazione ristoratori Veneto - nata nel giugno scorso e comprendente 1.500 attività da tutta la Regione - lancia una raccolta/firme onlinesu Change.org (link: chng.it/2T5YjLwV) contro la nuova ... Leggi su vicenzatoday (Di lunedì 2 agosto 2021) ... l'associazioneVeneto - nata nel giugno scorso e comprendente 1.500 attività da tutta la Regione - lancia una/firme onlinesu Change.org (link: chng.it/2T5YjLwV) contro la nuova ...

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - borghi_claudio : Per tutti quelli che arrivano portandomi opinioni o dichiarazioni di questo o quel leghista: la posizione del Segre… - comeincvnto : ma che palle ho fatto il vaccino domenica scorsa e a me basta solo una dose, no che deve ancora arrivarmi il green pass - Rory_LT : RT @NicolaPorro: Mi scrive una mamma: figlio guarito dal Covid, esposto a rischio di trombosi, ha alti anticorpi, però...?? #CaroPorro https… -