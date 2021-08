Gli esercizi e i consigli per il pavimento pelvico da iniziare anche in età precedente. Il Metodo Ipopressivo spiegato dall'esperta (Di lunedì 2 agosto 2021) Il pavimento pelvico (o muscolo elevatore) è una regione muscolare strettamente legata alla salute e al benessere femminile, ma ancora oggi poco conosciuto e sottovalutato. Quante donne sanno che cos’è, a cosa serve, perché è importante mantenerlo funzionale e in quale stato di salute si trova? Da esso dipende l’elasticità della vulva, della vagina, una buona minzione e defecazione e il piacere. Sì, perché è la sede della sessualità e se contratto o lasso, trascurato in seguito al parto o stressato da fattori fisici, emotivi e ormonali, può causare malesseri di vario tipo. Fino all‘impossibilità di avere un orgasmo. È fondamentale mantenerlo in salute ... Leggi su iodonna (Di lunedì 2 agosto 2021) Il(o muscolo elevatore) è una regione muscolare strettamente legata alla salute e al benessere femminile, ma ancora oggi poco conosciuto e sottovalutato. Quante donne sanno che cos’è, a cosa serve, perché è importante mantenerlo funzionale e in quale stato di salute si trova? Da esso dipende l’elasticità della vulva, della vagina, una buona minzione e defecazione e il piacere. Sì, perché è la sede della sessualità e se contratto o lasso, trascurato in seguito al parto o stressato da fattori fisici, emotivi e ormonali, può causare malesseri di vario tipo. Fino all‘impossibilità di avere un orgasmo. È fondamentale mantenerlo in salute ...

accioxjames : RT @Agent0fMidgard: E non si rendono neanche conto che 'a me piace la torta sia alla panna che al cioccolato' significa che la cazzo di tor… - Agent0fMidgard : E non si rendono neanche conto che 'a me piace la torta sia alla panna che al cioccolato' significa che la cazzo di… - biondaDOC : @pippofIop Non sufficiente, negli individuali la composizione delle rotazioni fa si che soprattutto al volteggio si… - xgiorgia_dc : Da domani devo ricominciare ad allenarmi, e soprattutto devo provare a passare almeno 4 ore al giorno a disegnare,… - francorighi_mba : @Ardito65330980A Bisogna BOICOTTARE tutti gli esercizi che chiedono il lascia passare scrivendone il nome e l'indir… -