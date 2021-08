Ex depositi Atac, Corsetti-Marin (Pd): Vendita è grave danno per i cittadini. (Di lunedì 2 agosto 2021) “Quanto sta avvenendo sugli ex depositi Atac è l’espressione perfetta dell’azione schizofrenica dell’amministrazione Raggi. Prima le rimesse vengono inserite tra gli immobili da dismettere per rispettare il piano di risanamento imposto con il concordato preventivo di Atac, successivamente la Sindaca Raggi ufficializza l’intenzione di rilevare le vecchie rimesse perché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano della mobilità sostenibile”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Orlando Corsetti, consigliere capitolino del Pd e Stefano Marin, presidente della commissione Ambiente del ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 agosto 2021) “Quanto sta avvenendo sugli exè l’espressione perfetta dell’azione schizofrenica dell’amministrazione Raggi. Prima le rimesse vengono inserite tra gli immobili da dismettere per rispettare il piano di risanamento imposto con il concordato preventivo di, successivamente la Sindaca Raggi ufficializza l’intenzione di rilevare le vecchie rimesse perché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano della mobilità sostenibile”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Orlando, consigliere capitolino del Pd e Stefano, presidente della commissione Ambiente del ...

