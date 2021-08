Empoli, l'amichevole con la Carrarese è stata annullata (Di lunedì 2 agosto 2021) Empoli - Attraverso un comunicato ufficiale affidato al proprio sito web, l' Empoli ha reso noto "che l'amichevole programmata per mercoledì 4 agosto contro la Carrarese è stata annullata" . La gara ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021)- Attraverso un comunicato ufficiale affidato al proprio sito web, l'ha reso noto "che l'programmata per mercoledì 4 agosto contro la" . La gara ...

Ultime Notizie dalla rete : Empoli amichevole Empoli, l'amichevole con la Carrarese è stata annullata EMPOLI - Attraverso un comunicato ufficiale affidato al proprio sito web, l' Empoli ha reso noto "che l'amichevole programmata per mercoledì 4 agosto contro la Carrarese è stata annullata" . La gara era prevista al Castellani ed è saltata a motivo del focolaio Covid nella ...

Lazio: Sarri già chiede un'altra amichevole dopo Marienfeld Poiché il campionato comincerà il 21 agosto ( Empoli - Lazio), Sarri ha già chiesto un'altra amichevole per testare i suoi calciatori nei 90 minuti. Il match sarebbe previsto una settimana prima ...

