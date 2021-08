Di Maio oggi in Libia: quinta missione da inizio anno (Di lunedì 2 agosto 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà oggi in missione in Libia, per la quinta volta da inizio anno. A quanto si apprende, durante la giornata il titolare della Farnesina farà tappa a Tripoli, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Disaràinin, per lavolta da. A quanto si apprende, durante la giornata il titolare della Farnesina farà tappa a Tripoli, ...

Di Maio oggi in Libia: quinta missione da inizio anno Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà oggi in missione in Libia, per la quinta volta da inizio anno. A quanto si apprende, durante la giornata il titolare della Farnesina farà tappa a Tripoli, Bengasi e Tobruk. Tra gli obiettivi ...

