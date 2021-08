Covid ritorna a Wuhan, sette nuovi casi (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Dopo mesi di assenza, il Covid 19 ritorna a Wuhan dove sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e inviati agli ospedali designati per i relativi trattamenti. E’ quanto hanno reso noto le autorità del capoluogo dell’Hubei, dove per primo fu individuato il nuovo coronavirus alla fine del 2019. Si tratta di persone tutte legate all’area di sviluppo economico della città, subito isolate. Le autorità hanno sollecitato il rispetto delle regole anti-Covid, tra cui l’uso della mascherina in pubblico, il distanziamento e a lavarsi frequentemente le mani. Intanto, anche l’Europa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Dopo mesi di assenza, il19dovelavoratori migranti sono risultati positivi ai test e inviati agli ospedali designati per i relativi trattamenti. E’ quanto hanno reso noto le autorità del capoluogo dell’Hubei, dove per primo fu individuato il nuovo coronavirus alla fine del 2019. Si tratta di persone tutte legate all’area di sviluppo economico della città, subito isolate. Le autorità hanno sollecitato il rispetto delle regole anti-, tra cui l’uso della mascherina in pubblico, il distanziamento e a lavarsi frequentemente le mani. Intanto, anche l’Europa ...

Advertising

LuiseSilente : RT @OrtigiaP: Covid, Oms:Con la #DeltaVariant non si muore, è contagiosa ma non letale. Ma tranquilli ritorna la Beta per tenere alta un'… - DividendProfit : Covid ritorna a Wuhan, sette nuovi casi - SmorfiaDigitale : Cina: il Covid ritorna a Wuhan, individuati 7 casi - Mondo - GiaPettinelli : Cina: il Covid ritorna a Wuhan, individuati 7 casi - Mondo - ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Cina: il Covid ritorna a Wuhan, individuati 7 casi: (ANSA) - PECHINO, 02 AGO - Il Covid-19 ritorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ritorna Covid ritorna a Wuhan, sette nuovi casi Dopo mesi di assenza, i l Covid 19 ritorna a Wuhan dove sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e inviati agli ospedali designati per i relativi trattamenti. E' quanto hanno reso noto le autorità del ...

Cina: il Covid ritorna a Wuhan, individuati 7 casi Il Covid - 19 ritorna a Wuhan dopo mesi di assenza: sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e sono stati inviati agli ospedali designati per i relativi trattamenti. Lo hanno reso noto ...

Cina: il Covid ritorna a Wuhan, individuati 7 casi - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid ritorna a Wuhan, sette nuovi casi (Teleborsa) - Dopo mesi di assenza, il Covid 19 ritorna a Wuhan dove sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e inviati agli ospedali designati per i relativi trattamenti. E' quanto..

Brescia chiude la rosa con Giroldi BRESCIA - Il roster della Millenium Brescia si completa con l'arrivo della palleggiatrice Beatrice Giroldi. Nata a Mantova il 3 aprile 1995, la nuova Leonessa si è messa in evidenza nel settore giovan ...

Dopo mesi di assenza, i l19a Wuhan dove sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e inviati agli ospedali designati per i relativi trattamenti. E' quanto hanno reso noto le autorità del ...Il- 19a Wuhan dopo mesi di assenza: sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e sono stati inviati agli ospedali designati per i relativi trattamenti. Lo hanno reso noto ...(Teleborsa) - Dopo mesi di assenza, il Covid 19 ritorna a Wuhan dove sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e inviati agli ospedali designati per i relativi trattamenti. E' quanto..BRESCIA - Il roster della Millenium Brescia si completa con l'arrivo della palleggiatrice Beatrice Giroldi. Nata a Mantova il 3 aprile 1995, la nuova Leonessa si è messa in evidenza nel settore giovan ...