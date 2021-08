Ciclismo, il campione U23 Benedetti investito da un furgone: due costole fratturate (Di lunedì 2 agosto 2021) Incidente per Gabriele Benedetti. Il ciclista della Zalf Euromobil Desire’e Fior, laureatosi campione italiano under 23 durante il 65esimo Giro del Montalbano a Bacchereto (Prato) lo scorso 19 giugno, è stato investito da un furgone mentre si allenava: subito soccorso dal 118, ha riportato la frattura di due costole ed alcune escoriazioni. L’incidente, si spiega, arriva in un momento delicato della stagione: tra un mese si corre il Campionato Europeo in Trentino e più avanti il mondiale. Benedetti dovrà fermarsi alcune settimane rallentando il programma di preparazione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Incidente per Gabriele. Il ciclista della Zalf Euromobil Desire’e Fior, laureatosiitaliano under 23 durante il 65esimo Giro del Montalbano a Bacchereto (Prato) lo scorso 19 giugno, è statoda unmentre si allenava: subito soccorso dal 118, ha riportato la frattura di dueed alcune escoriazioni. L’incidente, si spiega, arriva in un momento delicato della stagione: tra un mese si corre il Campionato Europeo in Trentino e più avanti il mondiale.dovrà fermarsi alcune settimane rallentando il programma di preparazione. SportFace.

