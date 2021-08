Calciomercato Juventus, Allegri punta in alto: colpo folle dalla Premier? (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato della Juventus caratterizzato dalle naturali attese dovute alle macabri circostanze pandemiche, anche e soprattutto in termini economici, ma che parlerebbe nonostante tutto di tante idee per rinforzare la rosa del “neo-tecnico” Max Allegri. I nomi non mancano, le possibilità invece non sono certamente idilliache, nonostante un mercato in uscita che potrebbe rivoluzionare i possibili colpi sognati per la nuova Juventus che sta nascendo. Dall’Inghilterra, poi, l’ultima voce (folle, non c’è che dire) avrebbe dato vita ad una possibilità che potrebbe rivelarsi assolutamente clamorosa per il ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 2 agosto 2021)dellacaratterizzato dalle naturali attese dovute alle macabri circostanze pandemiche, anche e soprattutto in termini economici, ma che parlerebbe nonostante tutto di tante idee per rinforzare la rosa del “neo-tecnico” Max. I nomi non mancano, le possibilità invece non sono certamente idilliache, nonostante un mercato in uscita che potrebbe rivoluzionare i possibili colpi sognati per la nuovache sta nascendo. Dall’Inghilterra, poi, l’ultima voce (, non c’è che dire) avrebbe dato vita ad una possibilità che potrebbe rivelarsi assolutamente clamorosa per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Superlega, non è finita: la Uefa non ritira le sanzioni ai club! Commenta per primo Continua la querelle Superlega . Nella giornata di venerdì, Juventus , Barcellona e Real Madrid , tramite un comunicato stampa, avevano reso noto che il tribunale di Madrid aveva chiesto di revocare le sue azioni contro i 12 membri fondatori della Superlega . ...

CMIT TV - TG mercato e Speciale Serie A: SEGUI la DIRETTA! ... Milan e Juventus, da Locatelli a Nandez passando per Isco, e sulle altre big di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! Conduce ...

Calciomercato Juve, Kaio Jorge in arrivo: è il vice Morata, per ora Tuttosport Calciomercato Juve, nuovo incontro a Barcellona per Pjanic Sport - Commenta per primo Manuel Locatelli resta l'obiettivo numero uno, ma in casa Juventus si valuta anche la candidatura di Miralem Pjanic per il centrocampo. In queste ore è previsto un nuovo ...

Sconcerti: "Dall'Inter alla Juve passando per Milan e Roma, sono tutte uguali al passato" Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato così del campionato: "Le squadre sono praticamente tutte quelle che erano. L'Atalanta sta perdendo Romero, e ...

