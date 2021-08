Calcio e tv, Riccardo Trevisani passa a Mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) Riccardo Trevisani, una delle voci più apprezzate dagli appassionati di Calcio, approda a Mediaset. Il conduttore e telecronista lascia Sky per unirsi al confermato Massimo Callegari e ai colleghi della redazione di SportMediaset, e raccontare in esclusiva gli eventi calcistici Mediaset. Ne dà notizia un comunicato di Cologno Monzese. Si parte dal 13 al 16 agosto con le sedici partite valide per i trentaduesimi della Coppa Italia che Mediaset trasmetterà in diretta e in esclusiva assoluta su Italia 1 e Canale 20. Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno un punto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021), una delle voci più apprezzate dagli appassionati di, approda a. Il conduttore e telecronista lascia Sky per unirsi al confermato Massimo Callegari e ai colleghi della redazione di Sport, e raccontare in esclusiva gli eventi calcistici. Ne dà notizia un comunicato di Cologno Monzese. Si parte dal 13 al 16 agosto con le sedici partite valide per i trentaduesimi della Coppa Italia chetrasmetterà in diretta e in esclusiva assoluta su Italia 1 e Canale 20. Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno un punto di ...

