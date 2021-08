Bologna | domani la presentazione di Arnautovic | ora e luogo dell’evento

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 agosto 2021), previst permattina laufficiale di Marko: svelate l’ora e ilMarkoè diventato nella giornata di ieri un nuovo giocatore del. Il club rossoblù ha già programmato laufficiale per dare il benvenuto al centravanti austriaco, che torna in Italia dopo ben 11 anni e dopo il biennio in Cina. Il nuovo attaccante delsarà presentato alla stampamattina alle ore 8:45 presso la sala stampa del centro tecnico ...