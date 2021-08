Atp Finals | l’assessore Sacco rassicura | “Non sono a rischio”

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 2 agosto 2021) Nessunper le Atpdi Torino. Nonostante il commissariamento per mafia della società che gestisce il Pala Alpitour, Parcolimpico,al Commercio Albertohato che le partite del celebre torneo di tennis, per la prima volta in Italia, si svolgeranno regolarmente. In apertura del Consiglio Comunaleha precisato che “Abbiamo ritenuto opportuno e doveroso dare comunicazioni su quanto sta accadendo. Le Atpnone tutto sta procedendo: i lavori proseguono e il palazzetto sarà ...